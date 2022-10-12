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​Вартовчанка фиктивно прописала 11 мигрантов в садовом домике

На вартовчанку завели уголовное дело за фиктивную прописку 11 мигрантов

​Вартовчанка фиктивно прописала 11 мигрантов в садовом домике
pixabay.com

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Нижневартовска. Она подозревается в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В ходе проверки установлено, что вартовчанка прописала в садовом домике 11 иностранных граждан. Женщина пояснила, что ей хотелось помочь приезжим, и поэтому она проявила к ним милосердие.

«Однако проверка показала, что иностранные граждане в указанном помещении фактически не проживают, какие-либо их личные вещи в помещении отсутствуют. Опрошенная в ходе мероприятий вартовчанка сообщила, что граждан она регистрировала по месту пребывания по договоренности без всякого денежного вознаграждения, причем некоторых она никогда лично не видела. Документы принимала по знакомству», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе полиции.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 152, комментариев: 0
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