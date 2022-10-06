В Нижневартовске врачи удалили женщине новообразование в гортани

Врачи окружной клинической больницы Нижневартовска вернули возможность дышать и говорить 69-летней жительнице Лангепаса. Женщине удалили кисту больших размеров, которая препятствовала нормальному дыханию и функциям гортани.

В отделение анестезиологии-реанимации №2 окружной больницы женщину доставили скорой помощью уже в критическом состоянии. Пациентка не разговаривала и не могла дышать самостоятельно. Медики провели КТ и выявили новообразование, которое деформировало структуру гортани и мягких тканей шеи. После необходимой подготовки к операции команда, состоящая из врачей оториноларингологов и врача челюстно-лицевого хирурга - удалила новообразование и одновременно провела пластику гортани.

«Очень важно отметить, что благодаря реаниматологам, которые смогли интубировать пациентку, т.е. завели трубку через гортань в трахею и дали наркоз, обойдя необходимость наложения трахеостомы, удалось сократить период реабилитации, и пациентка не столкнулась с тем дискомфортом, который возникает после такой процедуры», - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков.