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Пятилетний югорчанин проглотил восемь батареек и скрепку

В Нижневартовске ребенку удалили часть кишечника из-за проглоченных магнитов

Пятилетний югорчанин проглотил восемь батареек и скрепку
Фото: unsplash.com

Пятилетний ребенок из Радужного проглотил восемь магнитов и скрепку. Мальчика доставили в детскую окружную больницу Нижневартовска только после того, как его состояние ухудшилось. Об этом пишет телеканал N1.

Отмечается, что мальчика пришлось прооперировать. Доктора обнаружили множественные отверстия в кишечнике и гнойный перитонит. Часть кишечника пришлось удалить. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что такой случай – не единственный. Ранее мы писали о девятимесячном малыше, который проглотил две батарейки.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 173, комментариев: 0
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