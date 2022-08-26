Медики достали из пищевода десятимесячного ребенка две батарейки в Нижневартовске

В Нижневартовске врачи спасли десятимесячного ребенка, проглотившего две батарейки.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, в детскую больницу малыша доставили родители. Ему сделали рентген. Исследование показало, что в пищеводе у ребенка находятся два инородных предмета – батарейки круглой формы.

«Под общей анестезией врач провел эндоскопическое исследование и специальными щипцами удалил батарейки. Они пробыли в организме ребенка недолго, поэтому не успели нанести серьезный вред», - рассказали в депздраве.

Врачи напомнили, что нужно внимательнее следить за детьми.

«Помимо травм от твердых инородных предметов, часто дети получают и химические ожоги пищевода, пищеварительного тракта. Бывали случаи, когда дети находили яркие капсулы популярного стирального порошка, принимая их за конфеты, емкости от средств бытовой химии также привлекательны для малыша. Все это необходимо убрать родителям подальше», – подчеркнул врач-эндоскопист Нижневартовской окружной клинической детской больницы Вячеслав Воронин.

Ранее врачи Кондинской райбольницы спасли двухлетнего ребенка, который также случайно проглотил батарейку.