Нижневартовский кондитер заплатил 50 тысяч за нарушение авторских прав

Нижевартовский кондитер заплатил 50 тысяч компенсации за использование украшений для тортов в виде героев мультфильма «Малышарики». Об этом пишет Muksun.FM. Сообщается, что компании ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» обратились в суд и сообщили о нарушении своих исключительных авторских прав на использование изображений мультипликационных героев.

Суд встал на сторону компаний: «Разрешение на использование товарных знаков и произведений изобразительного искусства правообладателей ответчик не получал, следовательно, их использование в коммерческой деятельности осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателей».