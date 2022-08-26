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​Бывший «Мак» откроется в ХМАО в выходные

Первый ресторан «Вкусно и точка» откроется в Югре в выходные

​Бывший «Мак» откроется в ХМАО в выходные
pixabay.com

В Югре определились с датой открытия ресторана «Вкусно — и точка». Ожидается, что первое заведение этой сети откроется в воскресенье, 28 августа, в торговом центре Green Park Нижневартовска. Об этом сообщается на странице ТРЦ в соцсети «ВКонтакте»

«Вкусно — и точка» вновь открывается в Green Park. Уже 28 августа будем рады видеть вас снова!», — говорится в сообщении.

«Вкусно — и точка» — преемник российской сети ресторанов «Макдоналдс», которая решила уйти с российского рынка в мае. Первые заведения сети открылись в июне в Москве. Ожидалось, что первые в Югре «Вкусно и точка» откроются еще 27 июня, однако их запуск так и не состоялся.


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26 августа в 10:59, просмотров: 718, комментариев: 0
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