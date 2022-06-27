Открытие ресторанов «Вкусно и точка» в Сургуте и Нижневартовске перенесли

Рестораны быстрого питания «Вкусно и точка» не откроются 27 июня в Нижневартовске и Сургуте - вопреки соответствующим анонсам в официальной группе сети во «ВКонтакте». Об этом журналистам сообщили сотрудники точек общепита.

«Мы не открываемся сегодня, к сожалению. Это старая дата открытия [указанная в паблике „Вкусно — и точка“ в соцсети „ВКонтакте“]. Возможно, там еще не исправили. Когда открытие, мы без понятия», — сказал один из работников ресторана в Нижневартовске Ura.ru.

«У нас до сих пор приостановка деятельности. Сами ждем открытия», - добавила сотрудница из Сургута.

Ранее в официальном сообществе «Вкусно и точка» появился файл со списком городов, в которых планировалось открыть рестораны 27 июня. В их числе оказались два югорских города – Сургут и Нижневартовск.

Первый ресторан «Вкусно и точка» (бывшая сеть ресторанов McDonald's) открылся в Москве 12 июня. Представители сети заявили, что в течение полутора – двух месяцев в стране откроются 800 подобных точек.