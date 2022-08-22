Четырех пьяных водителей в Нижневартовске привлекли к уголовной ответственности

Четыре уголовных дела возбудили за минувшие выходные полицейские в Нижневартовске в отношении пьяных водителей. При проверке выяснилось, что ранее они уже привлекались к административной ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили в пресс-службе УМВД города.

«Двое из горожан (причем одна из них водитель–женщина) должны были оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и не иметь права управления ТС сроком на 18 месяцев. К остальным, один из которых приезжий из Сургут, был применен арест сроком на 10 суток», - говорится в сообщении пресс-службы.

Автомобили нарушителей поместили на штрафстоянку.