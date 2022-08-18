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​В ХМАО откроется второй биатлонный центр

В Нижневартовске появится второй биатлонный центр в Югре

​В ХМАО откроется второй биатлонный центр
Фото: unsplash.com

В Нижневартовске в ноябре 2023 года откроется второй биатлонный центр в округе. Старт возведения спортивного комплекса запланирован на октябрь этого года. Об этом сообщили ТАСС в департаменте строительства администрации Нижневартовска.

Как отмечают власти Югры, в Нижневартовске нет соответствующей современной базы для биатлона, поэтому строительство нового центра для города необходимость. Также, новый центр для данного вида спорта разгрузит спортивный комплекс в Ханты-Мансийске и позволит проводить региональные соревнования по биатлону и лыжным гонкам.

«Ориентировочный период строительства: октябрь 2022 года - ноябрь 2023 года. Планируется до конца сентября текущего года провести аукцион по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы», ‒ отметили в ведомстве.

На строительство нового центра предусмотрено 274 млн рублей, а его возведение запланировано на базе отдыха «Радуга», которая расположена недалеко от города по дороге Нижневартовск - Радужный.


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Сегодня в 11:52, просмотров: 181, комментариев: 0
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