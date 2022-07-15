Вартовчане в экипировке и масках похитили мужчину, избили и оставили в лесу

В Нижневартовске трое горожан в экипировке для игры в страйкбол и масках похитили мужчину из-за того, что тот якобы торговал наркотиками. Соседям и потерпевшему злоумышленники представились сотрудниками полиции. Отмечается, что один из членов банды был неоднократно судим, в том числе за убийство.

Известно, что похитители применяли к своей жертве силу. Так, вартовчанина избили в подъезде, связали, увезли в лес и уже там начали бить его палками. Потерпевшего оставили в неизвестном месте, откуда он смог выбраться только на утро следующего дня.

«Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а,в,г» ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия). Обвиняемые вину признали частично, вместе с тем следователями собраны достаточные доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в следственном комитете Югры.