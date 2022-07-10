Акция «Дай лапу» проходит в Нижневартовске: щенкам ищут дом

Социальная акция «Дай лапу» проходит на площади у сквера Космонавтов в Нижневартовске. Цель мероприятия – помощь бездомным животным и воспитание гуманного отношения к ним.

«Здесь каждый может забрать щенка домой. Семерых щенков подбросили общественникам, они были в плохом состоянии. Но любовь и забота сделали свое дело. Сейчас пять мальчиков и две пушистые девочки ищут дом, заботу и поддержку», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Одними из первых, кто взял щенка, стали Арина и Максим Ханбековы. Ребята назвали малышку Катара. «Теперь у нее есть любящие люди рядом. Кстати, это уже вторая бездомная собака, взятая вартовчанами», - добавили в пресс-службе.

В рамках акции «Дай лапу» также проходят мастер-классы, сбор корма для бездомных животных, викторина с подарками, осмотр питомцев ветеринарами и др. Данный проект – часть мероприятий, которые реализуют администрация города совместно с общественными организациями.