Югорчанам удалось собрать деньги на лечение Жени Колесниченко от онкологии

Сбор на лечение маленького вартовчанина Жени Колесниченко закрыт – последние 10 миллионов накануне внесла Русская Медная Компания. Информация об этом появилась в соцсетях фонда «Югра своих не бросает» имени Антона Кульш.

«От имени команды Фонда, от имени семьи Жени, мы выражаем огромнейшую благодарность всем, кто принимал участие в этом сборе! Спасибо всем, кто с нами уже давно и тем, кто единожды не прошел мимо! Команда, отдыхайте! А мы еще поработаем. К сожалению, ситуация с международными переводами меняется каждый день, ее невозможно спровоцировать и предугадать. Но, уверены, мы справимся. Будем держать Вас в курсе», – прокомментировали представители благотворительного фонда.

Напомним, что мальчик болеет лимфобластным лейкозом. Врачам удалось добиться ремиссии, однако совсем скоро онкология вернулась.