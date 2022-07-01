Вартовчанин вынес из магазина пельмени и дезодоранты – возбуждено уголовное дело

В Нижневартовске расследуется уголовное дело о краже пельменей и дезодорантов из магазина. В его совершении подозревается 37-летний ранее судимый местный житель, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

С заявлением о краже в полицию обратилась директор одного из сетевых магазинов. Она сообщила, что мужчина, не оплатив товар, вынес из торгового зала 10 дезодорантов и пачку пельменей. Сумма ущерба превысила 2,5 тыс. рублей.

Установить личность подозреваемого помогли камеры видеонаблюдения. Похитителя задержали на одной из городских улиц и доставили в отдел полиции. Он сознался в содеянном и пояснил, что на кражу его толкнуло желание улучшить свое финансовое состояние. Похищенные дезодоранты вартовчанин продал в день совершения преступления за 800 руб. случайным прохожим, а вырученные деньги потратил.