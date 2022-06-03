​ Движение по Югорскому мосту через Обь ограничат на неделю

Югорский мост через Обь, расположенный на автомобильной дороге Нижневартовск – Сургут, будет закрываться по ночам в течение недели. Ограничение движения запланировано на период с 20 по 27 июня. Причина – проведение традиционного планового обследования моста, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Проезд для автотранспорта будет закрыт с 01 часа до 04 часов», - говорится в сообщении.

Водителей, планирующих в этот период свои поездки, просят учитывать данные обстоятельства и заблаговременно продумывать маршрут.

Ранее сообщалось, что на участке дороги Сургут – Лянтор продолжается реконструкция. В связи с этим на трассе наблюдается затруднение движения и образование пробок.