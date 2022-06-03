Рабочие продолжают реконструкцию дороги Сургут – Лянтор

На дороге Сургут – Лянтор продолжается реконструкция, работы проводятся на участке с 21 км до 33 км. В связи с этим на трассе наблюдается затруднение движения и образование транспортных заторов, сообщили в окружном департаменте дорожного хозяйства и транспорта.

«Работы по приведению в нормативное состояние данного участка протяженностью 11,2 км начались в 2021 году и завершатся, согласно условиям контракта, в 2023 году», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Регулировка движения на указанном участке осуществляется при помощи реверсивного движения и светофоров. С 27 мая для увеличения пропускной способности откорректировали режимы работы светофоров, а также уменьшили расстояния между ними. По оценке специалистов, это привело к значительному уменьшению пробок.

По данным депдорхоза, в 2022 году на реконструируемом участке предстоят масштабные работы: необходимо расширить земляное полотно и уложить один слой асфальта, завершить строительство основного моста через р. Калинка и начать устройство наружного освещения. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать время и маршрут движения.