В Нижневартовске провели аварийный ремонт выбоин

В Нижневартовске с 3 по 16 марта провели аварийный ремонт выбоин. Так, работы выполнили на следующих участках дорог:

улица Северная (район домов №52, 54, 56);

улица Героев Самотлора (в створе улиц Мира и Ленина);

улица Северная (район магазина «Спика»);

улица Северная (район дома №71/2);

улица Интернациональная (район дома №52-А);

улица Менделеева (район дома №10);

проезд от улицы Г.И. Пикмана до улицы 60 лет Октября.

«При наступлении благоприятных погодных условий и после начала работы асфальтобетонных заводов будут выполнены мероприятия по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий (ямочный ремонт), а также по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках городских автомобильных дорог (устранение колейности)», – рассказали в пресс-службе администрации города.

Также специалисты УДХБ выполнили подсыпку аварийных участков. Ремонт прошел на улицах Северная (в створе улиц Нефтяников и Интернациональной), Мира, Нововартовская (район дома №4), Северная, Интернациональная (от улицы Ханты-Мансийской до дорожной развязки «Бегущая лань»), Героев Самотлора (район дома №28), Дзержинского и Индустриальная.

Напоминаем, в Нижневартовске планируют отремонтировать шесть участков дорог. Работы пройдут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».