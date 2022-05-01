Шесть участков дорог отремонтируют в Нижневартовске в этом году

В Нижневартовске определили подрядчиков, которые отремонтируют дороги города в текущем году. Ремонт планируется на шести участках дорог, уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета. А именно:

улица Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира);

улица Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина);

улица Зимняя (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова);

участок автомобильной дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова;

улица Декабристов (от улицы Молодежной до улицы Заводской);

улица Школьная.

По словам главы Нижневартовска Дмитрия Кощенко, город участвует в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с 2019 года. За это время в муниципалитете отремонтировали почти 44 км дорог.