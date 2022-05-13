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Пустыри в Нижневартовске превратят в сады

Свыше 10 тысяч молодых деревьев и кустарников высадят в Нижневартовске

Пустыри в Нижневартовске превратят в сады
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

В Нижневартовске в 2022 году планируется высадить 10,7 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Около трех тысяч будут высажены весной, остальные – в осенний период, сообщили в пресс-службе администрации города.

Первая высадка деревьев запланирована на 14 мая. Береза пушистая, ель сибирская, калина, дёрен белый, ива гибридная, рябина украсят два пустыря: территорию по улице Героев Самотлора (в створе улиц Мира и Профсоюзной) и спортивную площадку по улице Героев Самотлора (вблизи дома №22), уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что 250-летний кедр из югорского природного парка «Самаровский чугас» поборется за звание главного дерева России. В конкурентах у кедра - 60 деревьев из разных регионов России.


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Сегодня в 14:21, просмотров: 188, комментариев: 0

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