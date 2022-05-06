Кедр из «Самаровского чугаса» номинирован в конкурсе «Российское дерево года»

Кедр из югорского природного парка «Самаровский чугас» поборется за звание главного дерева России. Голосование в рамках конкурса проходит до 1 августа на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы», сообщили в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Возраст сосны кедровой 250 лет. Она произрастает в черте Ханты-Мансийска в шаговой доступности (примерно 150 метров от автомобильной стоянки), рядом протекает родник «Затонский» (устар. «Пихтоварный»), из которого брали воду для приготовления крема для рук», - говорится в сообщении.

В конкурентах у югорского кедра 60 деревьев из разных регионов России. Многие из них занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев и по праву носят статус «Памятник живой природы».