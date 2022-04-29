«Дачные» маршруты возобновляют работу в Нижневартовске

В Нижневартовске возобновляют работу «дачные» маршруты. Как сообщили в пресс-службе администрации города, с 1 мая по 9 октября будут работать маршруты №91, №92, №93. Они будут перевозить пассажиров и багаж по следующему расписанию:

№91 «Автовокзал –СОНТ «Нефтяник»»

Май (вторник-воскресенье):

Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.

СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00.

Июнь, июль, август (понедельник):

Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 17.00, 19.00.

СОНТ «Нефтяник» – 09.00, 11.00, 13.00, 18.00, 20.00.

(вторник-воскресенье):

Автовокзал – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.10.

СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.

Сентябрь, 1-9 октября:

Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.

СОНТ «Нефтяник» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00.

№92 «Автовокзал –остановка «Озеро»»

Май (понедельник-пятница):

Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.

Остановка «Озеро» – 9.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00.

Май (суббота, воскресенье), июнь, июль, август, сентябрь (ежедневно):

Автовокзал – 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Остановка «Озеро» – 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00.

1-9 октября:

Автовокзал – 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00.

Остановка «Озеро» – 09.00, 11.00, 13.00, 17.00, 19.00.

№93 «Автовокзал – СОНТ «Буровик»»

Май, июнь, июль, август, сентябрь, 1-9 октября (среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник):

Автовокзал – 07.00, 09.00, 11.00, 16.50, 18.50;

СОНТ «Буровик» – 08.00, 10.00, 12.00, 17.50, 19.50.

№107К «Автовокзал – база отдыха «Татра»»

С 1 мая по 30 сентября (воскресенье):

Автовокзал – 09.10, 18.30;

База отдыха «Татра» – 10.00, 19.30.