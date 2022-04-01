16+
Логотип Сиапресс
USD  83,4097   EUR  92,4930  

Новости

Больше новостей
Инфляция для вас - это...
Комментировать
0
Сколько должен стоить доллар?
Комментировать
0
Вам хочется шутить в День смеха?
Комментировать
0
Больше опросов

Трехдневному малышу с артезией пищевода сделали срочную операцию в Нижневартовске

Хирурги детской окружной больницы Нижневартовска спасли новорожденного младенца

Трехдневному малышу с артезией пищевода сделали срочную операцию в Нижневартовске
pixabay.com

В детской окружной больнице Нижневартовска срочно прооперировали новорожденного трех дней от роду с артезией пищевода. Верхняя и нижняя часть пищевода младенца не были соединены, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

«Ребенку перевязали свищ трахеопищеводный, он был ликвидирован, далее соединили два конца пищевода. При этом мы не делали больших разрезов, площадь работы по размеру не больше спичечного коробка», – объяснил заместитель руководителя по хирургии детской больницы Владислав Галица.

Операция была выполнена тораскопическим доступом – через небольшие проколы грудной клетки. Это сделано для того, чтобы сократить время реабилитации, а ребенок быстрее поправился.

Детская окружная больница обеспечена необходимым оборудованием, что позволяет проводить такие сложные операции без привлечения коллег из других клиник.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:01, просмотров: 185, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 1388
  2. Какие изменения произойдут в налоговом законодательстве в апреле? 1288
  3. ​Глава Белого Яра ушла в отставку 915
  4. Несколько микрорайонов Сургута ночью останутся без электричества из-за работы на сетях 901
  5. В администрации Сургутского района рассказали, стоит ли ожидать паводков 774
  6. Сургутский район готов к паводкам 649
  7. ​Ислам сегодня // Тагир хазрат Саматов. 1 апреля 639
  8. В Барсово стартовал муниципальный этап Всероссийской студенческой лиги по киберспорту 613
  9. Куда сходить в Сургуте на выходных 2-3 апреля? // АФИША 318
  10. За сутки 182 югорчанина заразились ковидом 280
  1. ​Второй мост через Обь построят на год позже 2894
  2. Вице-мэра Нефтеюганска, обвиняемую в коррупции, освободили из СИЗО 2833
  3. ​Спасти вокзал 2778
  4. ​Сохраните мост! Сургутяне создали петицию в защиту ж/д моста 2594
  5. Число зараженных омикроном в Югре увеличилось 2593
  6. Около 15 тысяч иностранных граждан приехали в Сургут в прошлом году 2465
  7. Вышкарь 2431
  8. ​Развязка сияет, что дальше? // 5 апреля 2252
  9. В Югре пройдет «Час Земли» 2112
  10. В столице Югры трудовым мигрантам разрешили уходить с работы в мечеть на молитву 2102
  1. Югорчанин ответит в суде за распространение детского порно 18451
  2. ​Умер «отпетый мошенник» Том Хаос 7066
  3. На спецоперации в Украине погиб военнослужащий из Нижневартовска 6918
  4. Нефтеюганская журналистка умерла во время прямого эфира 6427
  5. В Нефтеюганске осудят таксиста, который устроил смертельное ДТП и сбежал 6298
  6. Главврач нижневартовской детской поликлиники рассказала, сколько младенцев лечится от ковида 6237
  7. ​Школы Сургута эвакуируют 6085
  8. ​Не читайте газет 5774
  9. В ходе спецоперации в Украине погиб еще один югорчанин 5343
  10. ​«Горэлектросеть» обеспечила электроэнергией новый ЖК в Нижневартовске 5040

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика