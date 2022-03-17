Из-за обвала грунта в Нижневартовске пострадали двое рабочих

В Нижневартовске из-за обвала грунта во время монтажа труб обвалился грунт. Два человека пострадали. Инцидент произошел накануне, 16 марта, на улице Героев Самотлора. По информации городского управления ГО и ЧС, для оказания медицинской помощи мужчин госпитализировали в больницу.

«Причины произошедшего выясняют контролирующие органы. Постращавшим оказывается медицинская помощь», – сообщили в пресс-службе администрации мунициплитета.