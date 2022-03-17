Первая партия вакцины «Спутник-М» поступила в Нижневартовскую детскую поликлинику

В Нижневартовск поступила первая партия вакцины «Спутник-М» в количестве 300 доз для вакцинации подростков против коронавируса. Об этом сообщает БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» в соцсети «ВКонтакте».

«Начиная с 17 марта, медицинские работники начнут обзванивать и приглашать тех, кто заранее записался на вакцинацию. По состоянию на сегодняшний день их 81 человек», - говорится в сообщении медучреждения.

В больнице напомнили, что вакцинация подростков является добровольной. Она проводится по заявлению одного из родителей или законных представителей, которым нужно заполнить заявление и добровольное информированное согласие на вакцинацию. Перед процедурой юных жителей города от 12 до 17 лет осмотрят специалисты. Вакцинация проводится в 2 этапа с промежутком в 21 день.