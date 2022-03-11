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Вартовчане простились с погибшим в Украине военнослужащим Игорем Василенко

В Нижневартовске прошли похороны военнослужащего, который погиб в ходе спецоперации в Украине

Вартовчане простились с погибшим в Украине военнослужащим Игорем Василенко
Фото: vk.com/ofnv86

Сегодня в Нижневартовске простились с военнослужащим Игорем Василенко, который погиб в ходе спецоперации в Украине. На похороны пришли не только родственники и близкие, но и многие вартовчане, глава города Дмитрий Кощенко, председатель Думы Алексей Сатинов, ветераны боевых действий, общественники и депутаты.

«От лица командования передаю слова соболезнования родным и близким Игоря Александровича Василенко. Знал Игоря лично. Во время прохождения службы в воинской части он проявил себя исключительно с положительной стороны, пользовался заслуженным авторитетом среди сослуживцев», – отметил старший лейтенант и представитель воинской части, в которой проходил службу погибший, Михаил Маковецкий. Он передал вдове Валерии Василенко орден Мужества.

Напоминаем, военнослужащему из Нижневартовска Игорю Василенко было 27 лет. У мужчины остался двухлетний сын. Также ранее стало известно о погибшем военном из Нефтеюганска Андрее Шамко.


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11 марта в 16:57, просмотров: 441, комментариев: 0

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