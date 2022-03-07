Нижневартовские дети могут лечиться в новом филиале детской поликлиники

В Нижневартовске 5 марта открылся восьмой филиал детской поликлиники – здание расположилось по адресу улица Льва Толстого, 15. Здесь организован амбулаторный прием врачей на четырех участках.

«Новая поликлиника соответствует всем современным нормам и требованиям. Обустроены входные группы, колясочная, педиатрические кабинеты, зоны для приема здоровых и больных пациентов, зона первичного приема и комфортного пребывания посетителей, в которой ребятишки, ожидающие приема врача, смогли порисовать, посмотреть мультфильмы на установленных в холлах телевизорах, поиграть на настенном комплексе «Бизиборд», – рассказали в депздраве ХМАО.