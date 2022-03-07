Вартовчане продолжают собирать деньги на лечение больного раком семилетнего ребенка

В Нижневартовске состоится очередная благотворительная ярмарка в помощь онкобольному Жене Колесниченко. Мероприятие состоится в 12:00 в торговом комплексе «Империя Т» – все собранные деньги пойдут на лечение ребенка.

Напомним, что помочь Жене вызвались врачи Израиля. Стоимость лечения вместе с проживанием составляет 319 000 долларов. На сегодняшний день осталось собрать 2 131 519 рублей. Если у вас есть желание пожертвовать деньги на лечение Жени, то реквизиты для оплаты можно найти на сайте фонда.