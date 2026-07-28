В Югре к 95-летию Фармана Салманова оформили вертолет с его портретом

К 95-летию легендарного геолога Фармана Салманова на борту вертолета Ми-8МТВ-1, работающего на месторождениях Югры, появился его портрет. Об этом сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

Фарман Салманов возглавлял экспедицию в Среднем Приобье, которая в 1961 году открыла сразу несколько крупных месторождений нефти. Эти открытия стали отправной точкой масштабного освоения Западной Сибири. Сегодня в Югре добывается около 40% российской и 5% мировой нефти.

Портрет геолога на вертолете создал художник-дизайнер Андрей Ольховский по инициативе правительства Югры при поддержке авиакомпании «ЮТэйр». Предполагается, что воздушное судно продолжит работать на месторождениях региона.

В честь юбилея Фармана Салманова в муниципалитетах округа проходят выставки, тематические программы и встречи с ветеранами нефтяной отрасли. В Сургутском краеведческом музее организовали день открытых дверей, в Мегионе открылась выставка «Эпоха нефтяных открытий», а в Лангепасе — экспозиция «Нефть начинается с человека: Ф.К. Салманов».