Июнь в Югре стал самым жарким за последние 100 лет

Прошедший июнь стал самым жарким в Югре за последние 100 лет метеорологических наблюдений. На всех станциях региона температура превышала среднемесячную норму на 3-8 градусов, а в отдельных восточных районах — на 8-9 градусов, сообщает РИЦ «Югра» со ссылкой на телеканал «Югра».

Аномальная жара привела к росту обращений за медицинской помощью и сбоям в работе техники.

Роспотребнадзор напоминает работодателям об обязанности обеспечивать безопасные условия труда в жару. Речь идет о медосмотрах, питьевом режиме, помещениях для охлаждения и чередовании работы с перерывами. К работе также нельзя допускать несовершеннолетних и людей с противопоказаниями. При бездействии работодателя сотрудники могут обратиться в Роспотребнадзор или трудовую инспекцию.

По прогнозу, июль в Югре также будет теплее нормы на 1-1,5 градуса.