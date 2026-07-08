В Югре планируют учредить День югорских СМИ 7 июля

В Югре планируют учредить День югорских СМИ и отмечать его 7 июля — в дату выхода первого номера газеты «Ханты-Манчи Шоп (Шой)», которая сегодня известна как «Новости Югры». Инициативу поддержал губернатор региона Руслан Кухарук.

Идея появилась в журналистской среде. По словам главы округа, новый профессиональный праздник подчеркнет значимость труда работников медиа и станет поводом ежегодно чествовать тех, кто создает новости.

Кухарук отметил, что за важными событиями в жизни региона стоит работа журналистов, редакторов, фотографов, операторов и монтажеров, которые сохраняют историю Югры.

Возможность учреждения праздника обсуждали на ноябрьской пресс-конференции. Теперь инициатива получила дальнейшее развитие, и уже в следующем году медиасообщество сможет отметить новую дату.

Глава региона также поздравил коллектив «Новостей Югры» с 95-летием издания: «За эти годы издание прошло впечатляющий путь, став живой летописью нашего региона. «Ханты-Манчи Шоп (Шой)», «Остяко-Вогульская правда», «Сталинская трибуна», «Ленинская правда», «Новости Югры» – менялось название, менялось время, но неизменным оставалось качество издания, высокий профессионализм журналистов и их любовь к родному краю, к его жителям».