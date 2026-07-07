Холдинг «Новости Югры» праздниует 95-летие

7 июля региональное печатное издание «Новости Югры» отмечает 95-летие со дня основания. Для автономного округа это не просто юбилей редакции, а важная дата в истории всей югорской журналистики. За почти век газета стала не только хроникой жизни региона, но и одним из тех институтов, через которые Югра рассказывала о себе, осмысляла происходящее и формировала собственную общественную повестку. Не случайно в день юбилея коллектив принимает поздравления от политиков, общественных деятелей, журналистов, писателей и читателей.

Одним из первых к коллективу обратился митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Он подчеркнул, что история Югры немыслима без ее первого и главного печатного издания. По его словам, ценность слова, его сила, помноженная на талант и честную журналистскую позицию, всегда были и остаются основой качественного материала. Отдельно митрополит отметил работу журналистов газеты по освещению церковной жизни в округе — публикации о приходах, восстановлении храмов, истории православия, святых и святынях, которые, по его оценке, остаются востребованными и необходимыми читателям. При этом он обратил внимание, что сегодня «Новости Югры» — это уже не только печатная история округа, но и активно развивающийся интернет-ресурс.

Особенно значимым для редакции стало поздравление от экс-губернатора Югры Александра Филипенко. Он пожелал коллективу счастья, здоровья, процветания и, что особенно важно, вдумчивых и благодарных читателей. По его словам, нынешняя газета продолжает традиции первых окружных изданий и достойно работает в непростое время. Александр Филипенко напомнил, что 95 лет для газеты — это еще не возраст, и призвал коллектив дерзать, творить и входить в историю достойно. В его словах прозвучало то, что часто становится главным критерием для региональной прессы: важно не просто отражать историю, но и самим становиться ее частью.

О значении юбилея говорил и общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков. Он отметил, что 95 лет — солидный возраст, который сам по себе вызывает уважение. По его словам, за этот огромный промежуток времени, на который пришлись важнейшие события в истории страны и региона, газета писала и продолжает писать о действительно важном и актуальном для своей аудитории. Особенно он выделил то, как издание сегодня рассказывает о героях специальной военной операции и современных событиях, сохраняя высокий профессиональный уровень. По его оценке, именно профессионализм объясняет ту широкую поддержку, уважение и внимание, которыми «Новости Югры» пользуются на протяжении столь долгого времени.

От имени Союза журналистов России коллектив поздравил председатель организации Владимир Соловьев. Он назвал 95 лет уникальной цифрой для газеты и напомнил, что многие современные СМИ не выдерживают и 5-10 лет. По его словам, такие издания необходимо беречь и делать все, чтобы они продолжали выходить и дальше. Владимир Соловьев отметил, что Союз журналистов России сознательно поддерживает печатные СМИ, и выразил надежду, что «Новости Югры» еще долго будут выходить и радовать своих читателей. В этом поздравлении особенно ясно прозвучала мысль о том, что в эпоху цифровых изменений сама устойчивость печатного издания становится показателем его реальной общественной значимости.

Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в своем обращении обратил внимание на профессиональную специфику издания. По его словам, «Новости Югры» по формату ближе к деловой газете, в ней звучит много разных голосов, а сам коллектив сумел сохранить объем, плотность контента и лидерские позиции в регионе. Он подчеркнул, что сегодня это непросто, поскольку во многих субъектах газеты закрываются. Тем более ценным выглядит то, что югорское издание остается заметным не только в округе, но и на федеральном уровне. Владимир Касютин пожелал каждому сотруднику редакции здоровья, творческих успехов и движения вперед — с тем, чтобы газета и дальше оставалась полезной для территории и ее жителей.

Редакция СИА-ПРЕСС также поздравляет коллег со знаменательной датой и желает развития и творческих успехов!