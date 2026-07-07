В Югре районы комплексного развития территорий смогут включать в генпланы без публичных слушаний

Города Югры, включая Сургут, смогут включать многоэтажные жилые районы в генеральные планы без публичных слушаний, если застройка идет по механизму комплексного развития территорий. Решение приняло правительство региона на заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука, пишет stribuna.ru.

Власти рассчитывают, что отказ от общественных обсуждений сократит сроки принятия решений и повысит инвестиционную привлекательность территорий для российских и местных застройщиков.

Руслан Кухарук отметил: «Мы ранее уже говорили о необходимости уменьшения сроков от времени принятия решения на градостроительном совете до тех решений, которые позволяют определить победителя, строительную компанию, которая будет осваивать территорию. Принятое решение как раз позволит сократить строительный цикл и повысить инвестиционную привлекательность муниципалитетов, а также ускорить реализацию значимых для жителей проектов».

Кроме того, правительство расширило полномочия градостроительного совета Югры. Теперь к обсуждению проектов застройки смогут привлекать правообладателей земельных участков.