Росавиация высоко оценила инфраструктуру для беспилотников в Югре

Росавиация высоко оценила инфраструктуру для беспилотной авиации, созданную в Югре. Регион стал одной из ключевых площадок национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщает «Стройкомплекс Югры».

На прошлой неделе делегация ведомства посетила площадку регионального «Оператора инфраструктуры БАС» в Ханты-Мансийске. Экспертам показали программный комплекс мониторинга, который в режиме реального времени принимает телеметрию и видеопоток с аппаратов, обеспечивая диспетчерский контроль за полетами.

Беспилотники уже используют для проверки линий электропередачи и магистральных трубопроводов, патрулирования лесов и раннего обнаружения пожаров. Также аппараты доставляют небольшие грузы, включая медикаменты, в труднодоступные населенные пункты.

В строительной отрасли дроны применяют для геодезических замеров, контроля земляных работ и создания трехмерных моделей рельефа при проектировании новых объектов.

Главная задача регионального оператора — безопасно встроить маршруты беспилотников в общее воздушное пространство. Разрабатываемая система должна исключить пересечение дронов с маршрутами вертолетов и самолетов.

Опыт Югры используют при формировании технических и нормативных стандартов для всей страны. В дальнейшем региональная сеть контроля БАС должна стать частью единой цифровой транспортной инфраструктуры России.