Жители трех регионов Тюменской области держат на депозитах 1,5 трлн рублей

Суммарный объем средств на счетах и депозитах жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа достиг 1,5 трлн рублей по состоянию на 1 июля 2025 года. Как сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России, это на 16% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольший прирост зафиксирован в Тюменской области — на 22%. В Югре сбережения выросли на 14%, в ЯНАО — на 12%. В абсолютных цифрах наибольшая сумма приходится на Ханты-Мансийский автономный округ — 780 млрд рублей. В Тюменской области жители хранят на счетах 485 млрд рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 249 млрд рублей.

Эксперты связывают рост объема вкладов с повышением процентных ставок по депозитам и ростом доходов населения. В то же время наблюдается резкое снижение интереса к заёмным средствам. За первое полугодие 2025 года объем выданных ипотечных, потребительских и автокредитов в трех регионах составил 355 млрд рублей — это на треть меньше, чем в прошлом году.

Особенно заметен спад в сегменте ипотечного кредитования — его объем сократился почти в два раза. В Центробанке объясняют такую динамику высокими ставками по кредитам, ужесточением требований к заёмщикам и изменениями в условиях государственных льготных программ.