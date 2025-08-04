​Югра вошла в десятку лучших регионов страны по укреплению здоровья жителей

Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в топ-10 регионов России, добившихся наилучших промежуточных результатов по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», направленному на укрепление здоровья граждан и увеличение продолжительности жизни. Об этом сообщили в Минздраве РФ в ходе заседания оперативного штаба по проекту.

По словам депутата Думы Югры и регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее» Николая Ташланова, регион демонстрирует устойчивое движение к поставленным целям: «Основной целью нашей работы является достижение новых показателей долголетия. В частности, к 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Достижение этих амбициозных целей требует комплексного подхода и усилий на всех уровнях», — подчеркнул он.

Нацпроект охватывает ряд ключевых направлений, включая:

строительство и реконструкцию медучреждений,

развитие реабилитационной медицины,

цифровизацию здравоохранения,

внедрение новых технологий диагностики и лечения.

Сегодня в Югре работают более 90 больниц и поликлиник, а также свыше 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Медицинские учреждения обеспечены транспортом и необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи даже в труднодоступных районах. Восемь ФАПов оборудованы устройствами для автоматической расшифровки кардиограмм, что позволяет сократить время диагностики и не зависит от наличия врача или интернет-связи.

Особое внимание в регионе уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержке материнства и детства. Для этих целей внедряются современные диагностические методы и телемедицинские решения, позволяющие оперативно консультироваться со специалистами ведущих медцентров.

Югра также активно развивает цифровые сервисы здравоохранения. Жители региона уже могут записываться к врачу онлайн, получать результаты анализов в мобильных приложениях, пользоваться телемедициной. Искусственный интеллект используется для сортировки флюорографических снимков, что позволяет врачам сосредоточиться на более сложных клинических задачах.