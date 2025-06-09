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В России вскоре презентуют национальный мессенджер под названием Max. Он будет похож на Telegram

​Презентация национального мессенджера Max состоится летом 2025 года

В России вскоре презентуют национальный мессенджер под названием Max. Он будет похож на Telegram
Фото freepik.com

Национальный мессенджер Max, разработанный VK, будет официально представлен летом 2025 года. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике.

По его словам, к началу осени в приложении планируется запуск полноценного функционала для ведения каналов. Также в мессенджере будет исключена возможность регистрации через подменные или виртуальные номера.

«Наша задача — чтобы национальный мессенджер по функционалу не уступал зарубежным аналогам, но и во многих случаях превосходил», — цитирует министра агентство ТАСС.

Шадаев отметил, что новый продукт VK построен на современной архитектуре и оснащён технологиями машинного обучения. Он подчеркнул, что мессенджер уже обладает базовыми возможностями, сопоставимыми с иностранными аналогами.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин добавил, что запуск нового сервиса не повлечёт блокировку Telegram, при условии соблюдения законодательных требований. Он уточнил, что перед Max стоит задача обеспечить более высокое качество голосовых звонков, чем у WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ), реализовать возможность ведения каналов, как в Telegram, и гарантировать пользователям достоверность публикуемой информации.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 330, комментариев: 0
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