В Югре растет число поддельных водительских удостоверений

В ХМАО участились случаи выявления фальшивых водительских прав. Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, только за первые шесть месяцев 2025 года в регионе изъяли 99 поддельных документов.

«Важно помнить, что подделка водительских прав – это серьезное преступление. Изготовитель поддельного удостоверения может быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 327 УК РФ, что предусматривает наказание в виде ограничения свободы, либо принудительные работы до двух лет, ареста до шести месяцев или лишения свободы до двух лет», – напомнили в ГАИ.

Не меньшую ответственность несут и те, кто покупает такие документы. За использование заведомо подложного удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ) предусмотрено ограничение свободы, принудительные работы до одного года или лишение свободы до года.

Напоминаем, в России с осени 2025 года может существенно подорожать оформление целого ряда автодокументов. Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин за водительские удостоверения, паспорта транспортных средств, регистрационные знаки и другие документы.