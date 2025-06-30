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Новости

  • С заботой о будущем: где сургутяне предпочитают покупать жилье для детей?

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  • Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Замгубернатора Югры по экономике покидает правительство, не успев проработать даже года

    Сегодня в 16:50
    114 0
  • ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    ​Депутат Евгений Барсов о земельном споре с мэрией Сургута: «Это не наш уже участок. Мы обращались, чтобы нам его вернули»

    Сегодня в 16:39
    140 0 
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В России с сентября могут кратно вырасти пошлины за водительские права, ПТС и номера

​Минфин предложил увеличить госпошлины на права, ПТС и автомобильные номера

В России с сентября могут кратно вырасти пошлины за водительские права, ПТС и номера
Фото freepik.com

В России с осени 2025 года может существенно подорожать оформление целого ряда автодокументов. Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий повышение государственных пошлин за водительские удостоверения, паспорта транспортных средств, регистрационные знаки и другие документы. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект закона, который планируется рассмотреть 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Согласно документу, пошлина за выдачу водительских прав вырастет почти в два раза. За удостоверение старого образца придется заплатить 4000 рублей (вместо 2000), а за новый пластиковый документ – 6000 рублей. Международные водительские права также подорожают — их оформление обойдётся в 3200 рублей вместо прежних 1600.

Значительное увеличение коснётся и стоимости оформления паспортов транспортных средств (ПТС). Минфин предлагает повысить пошлину в 1,5 раза — с 800 до 1200 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства в бумажной форме может стоить 1500 рублей, вместо действующих 500, а пластиковый вариант документа обойдётся в 4500 рублей вместо 1500.

Повышение также затронет госномера для автомобилей и прицепов. Пошлина за выдачу стандартных автомобильных номеров вырастет с 2000 до 3000 рублей, а за регистрационные знаки для прицепов и мотоциклов – с 1500 до 2250 рублей.

Кроме того, увеличится плата за документы, связанные с технической безопасностью. Так, свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности подорожает в три раза — с 1500 до 4500 рублей. Аналогичное увеличение предусмотрено и для разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля — пошлина может увеличиться с 1000 до 3000 рублей.

Законопроект с предложением новых тарифов разработан в рамках пополнения федерального бюджета. По оценке экспертов, повышение пошлин может затронуть миллионы граждан, регулярно оформляющих или продлевающих документы на транспортные средства.

Как ожидается, после рассмотрения правительственной комиссией законопроект будет внесён на рассмотрение в Государственную Думу. В случае принятия, изменения вступят в силу 1 сентября 2025 года.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 132, комментариев: 0
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