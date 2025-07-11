​В Югре обсудили цифровые инструменты управления

В правительстве Югры прошло заседание комитета по проектному управлению и мониторингу социально-экономического развития. Встречу провёл губернатор региона Руслан Кухарук.

«Наша задача — обеспечить эффективное использование бюджетных средств и создать условия для развития социальной сферы региона. Особое внимание мы уделяем внедрению современных цифровых решений, которые помогут принимать более точные управленческие решения, — подчеркнул глава региона.

В рамках заседания рассмотрели ход реализации государственных программ и национальных проектов. По данным исполняющего обязанности заместителя губернатора, директора департамента экономического развития Югры Владимира Утбанова, на 2025 год в рамках региональных проектов предусмотрены 93 показателя, из которых 70 подлежат ежеквартальному наблюдению. По состоянию на 1 июля в полном объёме достигнуты значения по 65 показателям.

Отдельно участники заседания обсудили рейтинг муниципалитетов по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства. В числе лидеров среди городских округов — Урай, Ханты-Мансийск и Нягань. Среди муниципальных районов первые три места занимают Белоярский, Березовский и Сургутский районы соответственно.

Руслан Кухарук отметил важность системного подхода со стороны муниципальных команд к развитию НКО и социального бизнеса.

Особое внимание было уделено цифровым инструментам в управлении региональным развитием. Генеральный директор Центра стратегических разработок Югры Роман Веселин презентовал цифровую платформу «Оценка инвестиционных проектов Югры». С её помощью специалисты могут анализировать загруженность социальных объектов, плотность застройки, степень износа инфраструктуры и принимать решения о необходимости строительства новых объектов.

«Наша платформа позволяет быстро оценивать ключевые параметры: от загруженности школ до доступности социальных учреждений. Это помогает принимать обоснованные решения при планировании инфраструктурных проектов», — отметил Роман Веселин.

Платформа работает в пилотном формате и охватывает сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и ЖКХ.