​Россия планирует привлечь до 1 млн трудовых мигрантов

До конца 2025 года в Россию, в том числе в Свердловскую область, может приехать до 1 миллиона специалистов из Индии. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью агентству ЕАН.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии. В Екатеринбурге открывается новое Генконсульство этой страны, которое будет заниматься этими вопросами», — сообщил Беседин.

По его словам, промышленным предприятиям региона необходимо увеличивать производственные объёмы, однако они испытывают острую нехватку рабочей силы. Одной из причин он назвал участие части сотрудников в спецоперации, а также нежелание молодёжи идти работать на заводы. «Это связано с идеологической ошибкой, допущенной до этого в стране», — отметил глава палаты.

Планируется, что новые трудовые мигранты из Индии будут задействованы преимущественно в металлургии и машиностроении, где остро не хватает высококвалифицированных специалистов.

Кроме Индии, по словам Беседина, рассматривается привлечение работников из Шри-Ланки и Северной Кореи, однако сотрудничество с этими странами может быть затруднено по ряду причин.

Открытие генерального консульства Индии в Екатеринбурге, по мнению представителей бизнеса, упростит вопросы взаимодействия и трудоустройства иностранных специалистов. Инициатива по привлечению индийских кадров, как ожидается, поможет частично восполнить кадровый дефицит в промышленности, особенно в условиях демографических и геополитических вызовов.