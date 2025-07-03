Восемь человек утонули в Югре с начала июня

В Нефтеюганске произошла трагедия на воде – в протоке Юганская Обь утонул 11-летний ребенок. Как сообщили в МЧС России, трое детей купались без присмотра взрослых.

Во время купания двое детей начали тонуть. Очевидец на лодке сумел бросить спасательный круг одному из них, второго вытащил из воды и попытался реанимировать. Однако спасти ребенка не удалось – он скончался на месте.

Это уже восьмой случай гибели на воде в Югре с начала июня. За лето произошло десять происшествий на воде. С начала года − 24 происшествия и 19 погибших.

Напоминаем, в Ханты-Мансийске продолжаются поиски 11-летней девочки, пропавшей во время купания.