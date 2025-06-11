В Ханты-Мансийске идут поиски девочки, пропавшей во время купания

Сегодня, 11 июня, в Ханты-Мансийске, недалеко от садового товарищества «Кооператор», во время отдыха у воды пропала 11-летняя девочка. По предварительной информации, ее унесло течением в районе протоки Ходовая.
«Во время отдыха у воды компания подростков оказалась в опасной ситуации. По предварительным данным, одну из девочек 2014 года рождения унесло течением», − сообщают в ГИМС МЧС России по ХМАО.
На месте работают спасатели, ведутся поиски. Обстоятельства происшествия уточняются.
МЧС Югры напоминает:
– не оставляйте детей у воды без присмотра;
– не купайтесь в опасных и необорудованных местах;
– при ЧС сразу звоните 112.