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  • В этом году в Сургуте появятся 60 новых остановочных павильонов

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    Сегодня в 15:25
    247 2 
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​Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели экологические акции

АО «Транснефть – Сибирь» очистили от мусора прилегающие к производственным объектам территории от Тюмени до Нового Уренгоя

​Волонтеры АО «Транснефть – Сибирь» провели экологические акции
Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Очистить от мусора и привести в порядок прилегающие к производственным объектам территории, городские улицы, лесные и парковые массивы вышли сотрудники подразделений АО «Транснефть – Сибирь» от Тюмени до Нового Уренгоя. Цель мероприятий – пропаганда бережного и ответственного отношения к природе.

Работники Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов приняли участие в мероприятии по озеленению общественных территорий. Экологическая акция посвящена 50-летию города Ноябрьска. Благодаря добровольцам предприятия улицы Шевченко и Киевскую украсили молодые деревья рябины.

Сотрудники Нижневартовского УМН совместно с администрацией Излучинского района (ХМАО-Югра) приняли участие в мероприятии, посвящённом памяти героев Великой Отечественной войны, в рамках которого был заложен «Сад памяти». Акция проходила вблизи п. Излучинск, где на площади 2 га волонтеры высадили 4 тыс. саженцев кедра и сосны. Хвойные деревья имеют важнейшее значение в сохранении уникальных природных ландшафтов Сибири, флоры и фауны региона. Их присутствие делает природу живой и дарит человеку вдохновение и здоровье.

В Уренгойском филиале волонтеры помогли очистить от мусора территорию общего пользования в рамках городского субботника. Весь собранный мусор был оперативно вывезен с территорий и направлен на переработку и утилизацию.

АО «Транснефть – Сибирь» поддерживает мероприятия по сохранению, восстановлению окружающей среды, участвует в просветительских проектах, в рамках благотворительной программы выделяет финансовые средства общественным экологическим организациям и волонтерским движениям.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 228, комментариев: 0
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