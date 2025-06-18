Смартфон в ванной едва не стал причиной трагедии в Когалыме

В Когалыме врачи спасли жизнь молодой девушке, получившей тяжелую электротравму во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Югры.

Во время купания девушка случайно уронила смартфон в воду. В воде оказался и подключенный к сети зарядный кабель. Попытавшись достать устройство, югорчанку ударило током. Она потеряла сознание и едва не утонула. Спасти пострадавшую удалось благодаря быстрой реакции ее матери.

«При госпитализации состояние пациентки оценивалось как тяжелое. Ее осмотрел врач-хирург Ильдар Юсупов, который диагностировал наличие глубоких ожогов III степени на большом и указательном пальцах левой кисти и грудной клетки. Все последующие дни девушка находилась под пристальным вниманием когалымских хирургов. Благодаря своевременно начатому лечению серьезных последствий в виде нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы удалось избежать», – сообщили в Депздраве ХМАО.

Через 10 дней пребывания в стационаре на пальцах пострадавшей сформировалась четкая граница между некротической и здоровой тканью. Это позволило провести ампутацию с максимальным сохранением фалангов пальцев.

Медики напоминают: использование электроприборов вблизи воды крайне опасно. Несоблюдение правил безопасности в быту может привести к трагическим последствиям.