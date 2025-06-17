В Югре утверждены доплаты для наставников на предприятиях

Правительство Югры внесло изменения в требования к системам оплаты труда работников государственных учреждений округа. Новые положения предусматривают введение дополнительных выплат за наставничество, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук на заседании, где был одобрен соответствующий проект.

«Наставник должен быть заинтересован дать определённые знания, а молодой специалист — получить их. Только взаимная ответственность и искреннее желание развиваться способствуют эффективному профессиональному росту каждого сотрудника», — подчеркнул глава региона.

Согласно документу, наставниками смогут становиться сотрудники, обладающие необходимыми знаниями и опытом для передачи коллегам. Категории тех, кто может проходить наставничество, включают молодых специалистов, работников, впервые принятых на должность по конкретной специальности, а также иные категории, предусмотренные внутренними положениями учреждений.

Доплата за наставничество составит до 30% от должностного оклада. Механизм распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2025 года, — аналогично изменениям в Трудовом кодексе Российской Федерации, вступившим в силу в этом году.

Нововведение направлено на стимулирование сотрудников к обучению и сопровождению коллег, особенно в условиях омоложения кадров и привлечения новых специалистов в бюджетный сектор.