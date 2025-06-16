МЧС сообщает о двух погибших в водоемах Югры

В Югре завершились поиски двух человек, погибших на водоемах округа в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В Кондинском районе завершились поиски мужчины, утонувшего 12 июня на реке Конда в районе старого причала поселка Междуреченский. Тело 41-летнего жителя найдено в 14:00 и передано правоохранительным органам. Поисковые мероприятия велись в течение трех суток с применением эхолота, кошки и плавсредств», – передают в источнике.

Второй трагический случай произошел в Нижневартовске. В озере Комсомольское очевидцы обнаружили тело мужчины 1983 года рождения, который перестал выходить на связь 13 июня во время отдыха. Сейчас по факту его гибели ведутся следственные мероприятия.

По данным МЧС, с начала 2025 года в Югре зарегистрировали 22 происшествия на воде – 16 человек погибли.

Спасатели напоминают жителям округа о необходимости соблюдать правила безопасности: не купаться в нетрезвом виде и в неустановленных местах, не нырять в незнакомых водоемах, не отплывать от берега и следить друг за другом во время отдыха у воды.