В Югре зафиксировано 13 смертей на воде с начала года

Очередной трагический случай на воде произошел в поселке Междуреченский в Югре. На реке Конда в районе старого причала утонул 44-летний мужчина. По предварительной информации, компания распивала спиртное на берегу, после чего мужчина зашел в воду и исчез.

«Поисковые работы продолжаются. На утро 13 июня запланирован выезд водолазов КУ «Центроспас-Югория», – передает пресс-служба МЧС Югры.

С начала 2025 года в Югре зарегистрировано уже 19 происшествий на воде, в которых погибли 13 человек.

Спасатели в очередной раз напоминают югорчанам о правилах безопасного поведения:

– не заходите в воду в состоянии опьянения;

– не купайтесь в необорудованных и неизвестных местах;

– не ныряйте с берегов, мостов и причалов;

– следите друг за другом во время отдыха;

– не оставляйте детей без присмотра.

Ранее на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 тонущего подростка вытащили из воды очевидцы.