В Югре завершат ключевой этап строительства нового моста через Обь

Один из ключевых этапов строительства нового моста через Обь в Сургуте завершат уже в этом месяце – 30 мая соединят пролеты со стороны правого и левого берега. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Артём Литвинов во время выездной проверки объекта, передает «Стройкомплекс Югры».

«В связи с большой площадью нашего региона и разветвленностью автомобильных дорог, большой объем средств будет направлен на программу «Современная транспортная система». Деньги пойдут, в том числе, на реализацию масштабного проекта по строительству мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Мы берем на себя серьезные обязательства, направленные на исполнение тех задач, которые мы определили как приоритетные», – ранее рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Напоминаем, что новый мост через Обь могут сдать уже в октябре 2025 года – раньше запланированного срока.