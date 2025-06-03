​Спрос на топ-менеджеров в Югре снизился, но зарплаты остаются высокими

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за январь-май 2025 года работодатели разместили 439 вакансий для руководителей среднего и высшего звена. Как сообщили аналитики рекрутинговой платформы hh.ru, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на таких специалистов снизился на 17%.

Наиболее активно управляющих различного уровня в этом году искали компании строительной отрасли (7% от общего числа вакансий для топ-менеджеров) и металлургического сектора (6%). Также в числе лидеров — розничная торговля (5%) и сфера услуг для бизнеса (4%).

При этом, несмотря на общий спад, в некоторых отраслях зафиксирован рост количества управленческих вакансий: в металлургии и металлообработке — на 23%, в строительстве — на 5%. Наоборот, падение спроса отмечено в IT-сфере (–34%), у поставщиков бизнес-услуг (–10%) и в рознице (–3%).

Среди управленческих вакансий лидируют начальники производств — на них приходится 42% всех предложений в секторе. Также активно ищут руководителей филиалов (10%), коммерческих директоров (6%), руководителей логистики (5%) и генеральных/исполнительных директоров (5%). Реже всего в регионе требуются директора юридических департаментов (2%), IT-директора и руководители аналитики (по 1%).

Несмотря на снижение спроса, зарплаты в сегменте управленцев остаются высокими. В числе самых высокооплачиваемых:

Коммерческие директора, IT-директора — медиана 200 000 рублей;

Директора по маркетингу и PR — 151 800 рублей;

Генеральные, исполнительные, технические, финансовые и операционные директора — по 150 000 рублей;

Начальники производств — в среднем 119 500 рублей.

Рынок управленческого труда в Югре сейчас перенасыщен: на одну вакансию приходится 22,3 резюме. Это значительно выше нормы, которую аналитики hh.ru определяют как 4-7,9 резюме на позицию. Конкуренция может быть обусловлена как ограниченным числом открытых позиций, так и стремлением опытных специалистов найти более выгодные предложения на фоне экономической нестабильности.

Самые высокооплачиваемые вакансии июня 2025 года в ХМАО:

Начальник центра производственного планирования — от 282 489 ₽;

Директор филиала — от 200 000 ₽;

Главный инженер — 200 000 ₽;

Генеральный директор — от 160 000 ₽;

Управляющий директор — от 150 000 ₽;

Руководитель регионального центра — от 150 000 ₽;

Коммерческий директор — от 150 000 ₽;

Начальник ПТО — 150 000 ₽;

Начальник службы подстанций — 120 000–150 000 ₽;

Руководитель юридической службы — от 113 000 ₽.

По прогнозам экспертов, при сохранении текущих макроэкономических условий конкуренция за управленческие позиции останется высокой, особенно в традиционно сильных отраслях региона — строительстве, добыче и переработке.