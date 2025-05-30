Суд Югры пересмотрел приговор сургутской медсестре за доведение до самоубийства

История, которая тянулась несколько лет, кажется, завершилась: окружной суд Югры оставил в силе приговор Ольге Матвийчук − старшей медсестре, которую признали виновной в доведении коллеги до самоубийства. Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

«В апелляционной жалобе осужденная Матвийчук О.В. и ее адвокат просили отменить приговор и направить на новое рассмотрение. Изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определила приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 февраля 2025 года в части признания Матвийчук Ольги Владимировны виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК РФ, и назначенного ей наказания в виде лишения свободы на срок 3 года условно, оставить без изменений», − говорится в сообщении.

Напоминаем, что покончили с собой две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре − 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за давления со стороны руководства. Прокуратура требовала для бывшей старшей медсестры три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Однако в октябре 2023 года суд оправдал работницу медучреждения.