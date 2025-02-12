Суд вынес приговор по делу о доведении до самоубийства медсестры в Сургуте

В Сургуте завершился судебный процесс по делу о доведении до самоубийства медсестры Аяжан Ташмагамбетовой. Суд признал старшую медсестру Ольгу Матвийчук виновной − ей дали три года условно.

«Подсудимая в период с августа по октябрь 2021 года, осуществляя функции старшей медицинской сестры указанного медицинского учреждения, из-за личных неприязненных отношений, сложившихся с медицинской сестрой, систематически высказывала в ее адрес различные угрозы. В связи с этим у последней развилась депрессивная реакция и эмоциональное состояние, предрасполагающее к самоубийству. В результате действий обвиняемой в ноябре 2021 года женщина покончила жизнь самоубийством», − передает прокуратура Югры.

Матвийчук запретили занимать руководящие должности в государственном и муниципальном здравоохранении в течение двух лет. Также она обязана раз в месяц отмечаться в правоохранительных органах и не может менять место жительства без согласования.

Защита может обжаловать приговор в течение 15 дней, добавляет «Сургутская трибуна».

На предыдущем заседании обвиняемая отрицала вину. Она заявила, что никогда не совершала противоправных действий в отношении погибшей.

Этот приговор стал вторым по этому делу. Сначала суд оправдал Матвийчук, но окружной суд Югры отменил решение.

Напоминаем, что покончили с собой две медсестры Сургутской травматологической больницы. В октябре счеты с жизнью свела 41-летняя Аяжан Ташмагабетова, в декабре − 49-летняя Ираида Петрова. По предварительной причине обе трагедии произошли из-за давления со стороны руководства. Прокуратура требовала для бывшей старшей медсестры три года колонии, а также запрет на работу на руководящих должностях. Однако в октябре 2023 года суд оправдал работницу медучреждения.